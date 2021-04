Aspettando il rientro a scuola: “D’istanti ma insieme”

Si intitola “D’istanti ma insieme” il progetto di immagini e parole realizzato durante il lockdown di marzo dai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno frequentato in presenza le lezioni, pensando sempre ai loro compagni a casa in didattica a distanza.

Un lavoro corale e colorato di ottimismo che saluta la primavera e alla Pasqua in arrivo con tanti fiori e quella voglia di rinascere e ricominciare a vivere insieme.

A scuola siamo pochi, a casa siamo tanti

ma ci mancate tutti quanti.

Chi è entrato dal cancello

in questo mese pazzerello,

ha trovato un modo speciale

per dire a tutti che siamo qui ad aspettare:

che tutti i bimbi a scuola presto possano tornare.

Così finalmente almeno negli occhi ci si potrà guardare,

con molte speranze e tanta emozione

sarà davvero una bella sensazione

Il lavoro è stato promosso dai Servizi educativi del Comune di Varese e realizzato dagli educatori comunali in collaborazione con gli insegnanti statali che in fondo al video ringraziano i bambini “della freschezza del loro sentire anche in tempi di emergenza”.