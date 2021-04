Esce dal parchetto mentre fa jogging, urtato da un’auto finisce all’ospedale

E’ finita al pronto soccorso la giornata della Pasquetta per un 23enne legnanese, urtato da un’auto in via Quadrio, nel pomeriggio attorno alle 17.

Il giovane stava facendo jogging nel parchetto dell’Oltrestazione. Uscendo dall’area è stato urtato da una autovettura di passaggio. Il 23enne è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Quindi il ricovero al pronto soccorso cittadino, in codice giallo, per un trauma e abrasioni.