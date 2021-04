Rosario Rasizza confermato alla guida di Openjobmetis spa

Rosario Rasizza è stato confermato oggi Amministratore delegato di Openjobmetis spa, tra i principali player del settore e prima agenzia per il lavoro quotata al mercato azionario.

Il nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Marco Vittorelli, nominato sempre oggi dall’assemblea degli azionisti, nella prima riunione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza – ai sensi sia del D. Lgs. n. 58/1998, sia del Codice di Corporate Governance – in capo agli amministratori Alberica Brivio Sforza, Laura Guazzoni, Gabriella Porcelli, Alberto Rosati, Barbara Napolitano e Alessandro Potestà e ha fatto proprie, condividendole, le valutazioni del collegio sindacale in merito alla ricorrenza in capo a tutti i suoi componenti – Chiara Segala, Roberto Tribuno e Manuela Paola Pagliarello – dei medesimi requisiti.

Nel corso della riunione, il consiglio di amministrazione ha poi definito la struttura di governance della società, provvedendo ad istituire i diversi comitati interni fino alla data dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

Sempre oggi l’assemblea degli azionisti di Onpenjobmetista spa ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Approvata anche la destinazione dell’utile di esercizio e deliberata la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ogni azione avente diritto.