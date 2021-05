Gianluigi Paragone annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano

Gianluigi Paragone correrà alle prossime elezioni amministrative come candidato sindaco di Milano. Ad annunciarlo è stato proprio il fondatore di Italexit – No Europa per l’Italia, attraverso i microfoni del programma Omnibus in onda sul La7.

Paragone, nato a Varese il 7 agosto del 1971, ha infatti spiegato alla conduttrice Alessandra Sardoni: «Mi candido sindaco a Milano. Ho deciso di farlo perché per troppo tempo ho assistito e sto assistendo a una mutazione di Milano. Le città stanno cambiando pelle, e anche se Milano è considerata quella con meno problemi, in realtà non è così».

Dopo essere stato nel Movimento 5 Stelle ed essere stato eletto al Senato, a luglio 2020 ha annunciato la creazione del partito “No Europa per l’Italia – ItalExit con Paragone”.