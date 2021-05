L’arcivescovo Delpini all’ospedale di Circolo

Martedì 11 maggio l’Arcivescovo Mario Delpini sarà all’Ospedale di Circolo per una visita e una celebrazione che vogliono ricordare «I 1500 morti che si sono registrati, dalla prima ondata fino a oggi, a Varese e provincia» spiega don Angelo Fontana, cappellano della celebrazione, in un articolo su Chiesadimilano.it, aggiungendo: «L’ospedale accoglie l’Arcivescovo anche come luogo di speranza, di rinascita e di guarigione: basti pensare al personale sanitario, 2800 persone, incrementate di 200 unità dall’anno scorso per nuove assunzioni. Questo presidio guarda al futuro, soprattutto perché vuole sempre essere accanto, con ogni attenzione alle persone, che soffrono – 1200 mediamente, i ricoverati – realizzando una relazione di cura che sia pienamente umana. Essere medico o infermiere non è un mestiere, è una vocazione».

L’Arcivescovo arriverà intorno nel pomeriggio nella nuova Cappella dell’ospedale, consacrata dal cardinale Scola e dedicata a san Giovanni Paolo II. Lì sarà allestito l’altare dove verrà celebrata l’Eucaristia. Sono state invitate un numero specifico di persone per problemi di sicurezza: è prevista in particolare la presenza del Sindaco, del Prefetto e del Questore della città.

L’evento sarà trasmesso sui canali social di ASST Sette Laghi (in particolare, Facebook e Youtube) a partire dalle ore 18.30 oltre che nelle stanze di degenza dell’Ospedale di Circolo e nella chiesa accanto alla hall d’ingresso.

In memoria delle vittime del Covid, ASST Sette Laghi ha poi deciso di collocare nella piazzetta di Via Guicciardini all’ingresso dell’Ospedale un albero di ulivo. Alla base della pianta, per tutto il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, i parenti e gli amici dei deceduti potranno deporre un ciottolo tra quelli messi a disposizione lì accanto, a ricordo del loro caro. Al termine della cerimonia Mons Delpini benedirà l’ulivo e i ciottoli “consegnati”.