L’asd Task Force 101 trova un campo per allenarsi a softair

E alla fine ce l’hanno fatta. L’asd Task Force 101, la squadra che pratica softair e che da tempo cercava un luogo dove poter allenarsi, ce l’ha fatta.

Ce lo comunica con entusiasmo il presidente, Samuele Albrici, inviandoci una lettera e una foto del gruppo nel nuovo campo.

Gentile redazione, vi scrivo oggi molto contento e soddisfatto per ringraziarvi con tutto il cuore da parte mia e di tutta la A.S.D. Task Force 101 dato che, grazie alla vostra pubblicazione abbiamo trovato un campo per poter tornare a praticare il nostro sport!

Nello specifico ci tengo a ringraziare la famiglia Guzzetti che ci ha messo a disposizione il loro terreno privato (ex ristorante del ponte di vedano) per il quale ci siamo accordati nel prendercene cura, come il nostro sport prevede.

Grazie di nuovo.

Samuele, presidente Task Force 101 a.s.d.

PS: in allegato troverete una nostra foto, nella nostra nuova casa!