Bambini “detective” al Sacro Monte di Varese

Detective in viaggio tra le vie acciottolate del Sacro Monte di Varese e i segreti del Museo Baroffio. Si apre domenica 13 giugno il ciclo di appuntamenti “Piccoli viaggi al Sacro Monte” promosso dal Sacro Monte e realizzato da Archeologistics, giovane realtà impegnata nella promozione culturale. Sette pomeriggi (uno al mese) dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni per andare oltre la superficie, alla ricerca dei tesori del Sacro Monte varesino: risolvere misteriosi accadimenti, ritrovare animali, fiori, note e stemmi viaggiando tra storia, arte e natura.

Protagonisti dell’iniziativa di apertura del 13 giugno sono gli stemmi delle famiglie nobili che hanno lasciato traccia nel borgo di Santa Maria del Monte. Blasoni che, nel tentativo di racchiudere la storia di intere dinastie, hanno fatto ricorso a simboli, animali, elementi di successo e di decoro. Come riconoscerli? Ma soprattutto, dove trovarli? I bambini si trasformano in piccoli detective per seguire tutti gli indizi e trovare tutti gli stemmi che il Museo Baroffio e l’intero borgo custodiscono. Una vera indagine da svolgere con gli educatori di Archeologistics.

Attraverso il gioco, i bambini vengono accompagnati alla scoperta dell’arte e della storia del territorio varesino, mentre i genitori possono visitare il Museo Baroffio: ammirando anche la profonda collezione di arte sacra contemporanea di cui il Museo è custode. Infatti alla sezione d’arte del Novecento, si aggiunge la quadreria del Barone Baroffio Dall’Aglio e alcuni preziosi antifonari frutto della lunga storia del Sacro Monte.

Il percorso del 13 giugno esce dalle sale del Museo per muoversi tra le vie del borgo, godendo del gusto di muoversi e stare all’aria aperta di cui tanto sentiamo il bisogno in questo momento.

L’appuntamento ha inizio alle 15 e dura all’incirca un’ora. Il costo di partecipazione è di 7 euro per i bambini e di 5 per gli adulti. Biglietto per la famiglia (2 adulti + 2 bambini): 18 euro. Prenotazioni: 366.4774873 oppure info@ sacromontedivarese.it

“Piccoli viaggi al Sacro Monte” viene riproposto una volta al mese fino a dicembre, sempre in giornate festive: 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre. Ogni volta viene proposta un’indagine diversa.

