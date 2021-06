Il cortile come piazza di spaccio, arrestato dai carabinieri di Luino

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, nel corso di un’operazione condotta durante il fine settimana volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città, soprattutto verso i giovani, hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio un ventinovenne di origine albanese, sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente ad un ragazzo del posto.

A seguito di alcune segnalazioni giunte da parte dei condomini del palazzo dove abitava l’arrestato, preoccupati da un continuo via vai di persone , i carabinieri hanno messo in atto numerosi servizi di osservazione e monitoraggio della zona, in esito ai quali è parso verosimile che l’uomo usasse l’esterno del cortile di casa conte piazza di spaccio.

Così è stato sottoposto a controllo un 24enne italiano che usciva dal parcheggio condominiale dopo aver appena acquistato una dose di cocaina.

I militari hanno quindi sottoposto a immediata perquisizione l’abitazione dell’albanese, rinvenendo e sequestrando ulteriori 20 grammi di cocaina, alcune dosi marjuana, circa 200 euro in contanti dei quali l’uomo non è sato in grado di dimostrare la provenienza (grazie alla collaborazione dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro si è potuto accertare che l’arrestato, formalmente disoccupato, non percepiva reddito di cittadinanza) ed un bilancino di precisione.

Dichiarato in arresto, è stato portato al carcere dei “Miogni’ di Varese in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrata davanti il GIP del Tribunale di Varese, il quale ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Il giovane acquirente è stato invece segnalato alle autorità competenti quale assuntore di sostanze stupefacenti