“Un poster per la pace”: premiati gli studenti che dipingono all’aperto

Per la sesta volta la scuola secondaria di primo grado De Amicis (Castronno) ha partecipato al concorso internazionale Lions “Un poster per la pace” ma mai come quest’anno i risultati sono stati sorprendenti. Nonostante le misure per il contenimento della pandemia abbiano notevolmente limitato le attività scolastiche e parascolastiche, il concorso non solo si è svolto, ma ha coinvolto anche i ragazzi della media Macchi e l’amministrazione comunale di Caronno Varesino, ha ispirato la prima edizione di un nuovo concorso, questa volta fotografico con cui, complessivamente, sono stati distribuiti agli studenti premi per un totale di 900 euro.

Per tutte queste ragioni la premiazione di questa edizione di “Un poster per la pace” alla media di Castronno nell’ultimo giorno di scuola è stata una vera e propria festa cui hanno partecipato in rappresentanza del Lions club Varese Europa, il presidente Leonello De Dionigi e il referente per la pace Luigi Pacenza assieme all’insegnante d’arte, Elena Invernizzi, referente di progetto, e alla preside Gabriella Cicolini.

«Nonostante la pandemia, le mascherine e la dad siamo riusciti a portare avanti questo progetto e a farlo crescere», ha detto con soddisfazione la docente raccontando di come per ovviare all’impossibilità di usare il laboratorio d’arte siano arrivati, nelle due scuole, 50 cavalletti perché i ragazzi potessero dipingere all’aperto. Cavalletti acquistati con i fondi ricavati dalla vendita dei calendari scolastici, come sempre legati e ispirati al concorso di disegno.

LE PREMIAZIONI

Alla fine i premi consegnati sono stati 21, tra il “Poster per la Pace” e la prima edizione del concorso fotografico “Ti racconto il mio lockdown”, in collaborazione con il Gruppo fotografico Arcobaleno di Castronno, guidato da Giorgio Papa. Tantissimi gli scatti arrivati alla giuria che ne ha selezionate tre, non tanto per la tecnica ma per la capacità della composizione di esprimere emozioni e concetti della vita dei ragazzi chiusi in casa. Il primo premio è andato a Michela Melchioretto ( 2A De Amicis Castronno) con la foto “Amore a distanza” che la ritrae mentre parla al telefono con la nonna.

Due primi premi invece (uno per scuola) sono stati assegnati dal concorso internazionale Lions “Poster per la Pace 2021”: per la scuola Macchi di Caronno sul gradino più alto del podio c’è Sveva Bortignon della 2C (la premiazione qui si è svolta il 4 giugno), mentre Mia Sofia Gurciullo della 2C “De Amicis” di Castronno ha vinto sia il concorso interno alla scuola, sia la menzione speciale dei Lion Varese Europa ed è stata selezionata per le fasi regionali del concorso che mette in palo ancora tanti premi: 500 dollari per il vincitore nazionale e 5 mila dollari (oltre al viaggio negli Stati uniti per tutta la famiglia)per il 1^ premio internazionale.