Finito il corso al Cuvignone per volontari antincendio: “Adesso tocca a voi”

“Forza ragazzi, ora tocca a voi”. Con questa esortazione i vecchi del “Coav” il Coordinamento Antincendio Boschivo Valli del Verbano che ha realizzato il corso per volontari di antincendio boschivo, hanno salutato i nuovi operatori, 26 in tutto, usciti dai due weekend intensivi di corso al Cuvignone.

La montagna che fa da spartiacque fra valli e lago ha accolto per die fine settimana gli aspiranti che hanno così potuto apprendere tutte le tecniche per intervenire su un incendio in montagna, ma soprattutto, come hanno più volte specificato gli istruttori, anche per prevenire e quindi preservare il territorio.

Non solo questione paesaggistica, ma anche di sicurezza collettiva: una montagna ben curata non genera problemi alla pianura e alle valli sottostanti. Ma questo necessita di tanto lavoro che unisce la lotta agli incendi a quella erosiva e del dissesto idrogeologico.

Il corso si è tenuto all’Alpe Cuvignone nella struttura del CAI, in uno scenario montano davvero suggestivo, e gli aspiranti si sono preparati e hanno ricevuto la qualifica di Operatori AIB di primo livello anche quattro Volontari del Gruppo Intercomunale Valcuvia.

Sei intense giornate didattiche tra teoria e pratica fra aula e foresta. Dinamiche degli incendi di bosco, elicooperazione, ambiente ostile, idraulica antincendio, solo alcune delle tematiche trattate dal corso. «Perché non dimentichiamolo mai, il “core” del Gruppo è la specializzazione AIB», dicono dall’intercomunale Valcuvia.