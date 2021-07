A Luino il lunapark sarà nell’area “Ex Visnova“

Il lunapark di Luino si farà ma non nella zona a lago come da tradizione, e non sarà neppure in forma itinerante: verrà invece montato all’area «Ex Visnova» fra il retro della stazione internazionale e la zona dell’ospedale. L’esordio delle giostre nell’inedita location è previsto per sabato prossimo, 10 luglio.

La conferma arriva dall’assessore Serena Botta. «Gli uffici avevano predisposto una delibera dove erano state individuate le aree per gli spettacoli viaggianti nelle quali figuravano l’area del parcheggio Porto Lido come zona principale e le altre aree per un luna park diffuso con giostre per bambini. Era una delle proposte in campo e i privati si si sono accordati col proprietario dell’area Visnova. Quello che farà il Comune sarà verificare con la commissione pubblico spettacolo, che si riunirà venerdì, la questione sicurezza, le direttive covid e il rispetto delle norme anti inquinamento acustico», ha spiegato l’assessore.

«Ringrazio l’imprenditore Paolo Orrigoni per aver concesso gratuitamente l’area Visnova di sua proprietà, come spesso accaduto negli scorsi anni, sia ad uso parcheggio per il mercato del mercoledì sia per le numerose manifestazioni estive dell’ultimo decennio. Con lui ed Ats nel periodo covid, abbiamo allestito il più importante punto tamponi molecolari della zona , in un periodo davvero difficile», scrive su facebook il consigliere comunale di minoranza della lega ed ex vice sindaco Alessandro Casali.



«Il tradizionale luna park rimane comunque appuntamento di luglio a Luino ed importante possibilità di lavoro per tante famiglie. Resta il rammarico per la gestione da parte dell’amministrazione comunale, dallo spostamento delle giostre dalla tradizionale area, all’idea allucinante del luna park diffuso, fortunatamente naufragata. Soluzione di un privato ma evidentemente di ripiego e che porterà di certo disagio alla cittadinanza. Dal considerevole numero di parcheggi non usufruibili a luglio, alla stretta vicinanza con il polo ospedaliero e alle numerose unità abitative della zona», ha concluso Casali.