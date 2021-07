“Oltre gli annunci il nulla”: Samuele Astuti chiede certezze per l’ospedale di Cuasso

«Sull’ospedale di Cuasso arrivano solo annunci ma nessun progetto concreto». Ad affermarlo è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd, Samuele Astuti a proposito dell’annunciata intenzione della Regione di trasformare la struttura in un centro di riabilitazione pneumologica.

«Dalla Regione- afferma Astuti-arrivano solo roboanti dichiarazioni sulla stampa ma nessun progetto concreto. Siamo all’ennesima boutade. E lo dimostra purtroppo il fatto che nell’assestamento di bilancio, che sarà discusso in consiglio fra una settimana, non c’è un euro per questo progetto. Questo senza contare che i Sindaci e i territori non sono stati coinvolti in nessun modo».

«Il destino di Cuasso – conclude Astuti- deve inserirsi nel ridisegno della rete ospedaliera e questo si potrà pensare solo quando avrà assunto forma concreta la riforma della legge sulla sanità. Continuare come si fa da anni con la politica degli annunci non giova a nessuno. Porta solo illusioni e un’enorme spreco di denaro per gare e bozze di progetti che poi finiscono in nulla. Quello che serve ora, dunque, è lavorare a ritmo serrato alla riforma della legge per recuperare il ritardo davvero consistente, visto che sono già passati sei mesi dalla nota di Agenas che la richiedeva”.