Tutto pronto per il “Diploma Day” dei 444 studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio

Domani, 9 luglio, alle ore 18,30 il giardino dell’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio ospiterà la 21esima cerimonia di consegna dei diplomi con il tradizionale lancio del tocco. Una cerimonia fortemente voluta da tutto il personale del Tosi, dai suoi studenti e dai genitori. Benché soggetta al rigido protocollo dettato dalle norme anti COVID, la cerimonia si svolgerà con la presenza dei nostri diplomati e di un accompagnatore per ciascuno di loro.

Il numero delle presenze sarà ridotto a mille persone, come previsto dalle norme vigenti, ma, anche se la cerimonia sarà necessariamente più sobria e statica, sarà ricca di fascino e particolarmente elegante.

Sfilerà il corteo dei 444 diplomati, vestiti con tocco e toga, accompagnati dalla Pomp and Circumstance – Graduation Walking March, ai quali sarà consegnato il diploma da parte della dirigente scolastica Amanda Ferrario mentre l’attrice Sarah Maestri racconterà alla platea composta da autorità, ospiti e accompagnatori, la storia del tocco e la scelta dei colori della nappa.

Saranno attribuite moltissime borse di studio, sia agli 85 diplomati con 100 e 100 e lode, sia a 10

studenti che, a vario titolo, si sono distinti per profitto e condotta, impegnandosi a fondo anche per gli altri. L’elevatissimo numero delle eccellenze del Tosi testimonia l’impegno costante e la serietà di un percorso di studi veramente qualificante, a maggior ragione in un momento così complesso.

Questo anno scolastico è stato particolarmente faticoso e scegliere, alla fine di un periodo così difficile per tutti, di celebrare comunque il diploma day e farlo in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle regole, rappresenta per tutta la comunità del Tosi un momento prezioso e importante.

Essere giovani e diplomati nel 2021 significa aver dovuto affrontare una tragedia mondiale e, nonostante questo, guardare al futuro con speranza. «Tra i nostri studenti pronti a lasciare il Tosi – racconta un’emozionata Amanda Ferrario, dirigente scolastica -, ne sono sicura, ci saranno nuovi medici e avvocati, impiegati e commesse, sindaci e ministri, madri e padri, scienziati e ricercatori ma soprattutto ci saranno le donne e gli uomini di domani. A loro il mio personale ringraziamento. Per averci dimostrato con i fatti che la vita prosegue e che i traguardi si possono raggiungere anche nelle difficoltà».

A salutarli e invitarli a vivere appieno la vita ci saranno moltissimi ospiti, tra cui l’onorevole Lucia Azzolina, il provveditore di Varese Giuseppe Carcano, il sindaco della città di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e gli assessori Gigi Farioli e Manuela Maffioli, il nostro mecenate Giuseppe Merlini, la dott.ssa Carla Trotti in rappresentanza dell’ordine dei commercialisti e il parroco del nostro quartiere, Don Giovanni.

La cerimonia sarà inaugurata da un videomessaggio del nostro Ministro all’istruzione, professor Patrizio Bianchi, che ringrazia per quel “battito di comunità” che la scuola rappresenta. La scuola ha scelto di accompagnare la serata con musica dal vivo e brindare comunque, anche se virtualmente e ciascuno al suo posto, subito dopo il lancio del tocco.

Le parole della dirigente sono particolarmente sentite e dense di emozione: «Abbiamo scelto di festeggiare insieme, nonostante le difficoltà, perché ogni studente diplomato del Tosi è un pezzo della nostra comunità che cresce, perché essere tutti insieme il 9 luglio 2021 significa affermare con forza che insieme possiamo smuovere le montagne. Abbiamo scelto di credere che la scuola sia il luogo più bello in cui crescere e crederci insieme, con tutti i nostri studenti. Siamo certi che sia arrivato il momento di guardare lontano. Grazie ragazzi, grazie di essere stati per noi forza ed energia quando intorno tutto era incerto. Guardare i vostri sorrisi venerdì sarà il nostro premio».

Si ringraziano gli sponsor delle borse di studio: Fondazione Merlini, Associazione Noi del Tosi, Reti s.p.a., BCC Banca di Credito Cooperativo, famiglia Montanini, Tre Gi, Remax Karma Gallarate, Servizi Informatici s.r.l., Dueci, Cassa Lombarda, UNIVA, Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio, Tipografia Candiani, famiglia Testa e famiglia Giorgetti alla memoria di Erika.