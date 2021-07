“Samarate ha visto aumentare gli abitanti, ma non i dipendenti comunali”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Progetto Democratico, Movimento 5 Stelle e Samarate città viva:

Con un atto decisamente inconsueto, un inedito nella storia politica samaratese, il 15 luglio la rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Samarate ha invitato tutti i gruppi di minoranza presenti in consiglio comunale ad un incontro per segnalare il grave stato in cui versano i servizi dell’Ente, la mancanza di pianificazione strategico/politica nella gestione del personale ed i possibili rischi per il futuro del Comune come istituzione locale.

Nell’atrio del Comune si è tenuta una discussione franca e schietta, in cui non sono mancate le visioni differenti, ma che al di là di ogni ragionevole dubbio ha visto i gruppi di minoranza concordi nel recepire la richiesta da parte della RSU di alzare il velo di torpore che pare essere calato sulla situazione del Comune e dei suoi dipendenti. I sindacati hanno lamentato una refrattarietà della attuale maggioranza al dialogo, che a loro avviso è quasi peggiore del disaccordo.

Negli anni Samarate ha visto crescere il numero dei suoi abitanti, ma il numero dei dipendenti

comunali è invece costantemente sceso. Da 106 dipendenti del 2010 si passa a 98 nel 2012, 82 del 2019, 80 nel 2020, 70 nel 2021, e nel 2022 se ne stimano 62 o meno. Questo vuol dire, ad esempio, passare da 15 vigili urbani di un tempo a 8 attuali, oppure da 18 operai a 5, tutte carenze organiche terribilmente tangibili; questo implica non solo mancate assunzioni e mancato turn-over in seguito ai pensionamenti: questo si traduce in una carenza di sicurezza interna e in attività che diventano impossibili da svolgere in modo consono, nonché in un impatto drammatico nelle scelte di gestione dei servizi.

Negli anni le amministrazioni leghiste hanno eliminato ad esempio il trasporto scolastico, il servizio cimiteriale e l’assistenza domiciliare anziani, hanno esternalizzato il centro diurno disabili, il centro diurno minori, l’archivio comunale e la gestione dei campi sportivi, l’ufficio paghe, ed ora si parla di esternalizzare anche parte dell’asilo nido, con i problemi che è facile prevedere nella coesistenza di pubblico e privato e nella loro interazione. Ma non solo: il Comune è oggi senza personale per la pulizia di strade, marciapiedi e cestini, idraulici in grado di gestire le centrali termiche, muratori ed elettricisti per tutte le esigenze di manutenzione degli edifici pubblici.

Tutti questi servizi vengono oggi appaltati esternamente, ma questo vuol dire abdicare ad una parte del proprio ruolo come gestori della cosa pubblica, nonché ad un profluvio di spese disorganiche e a tempi di intervento non adeguati alle necessità.

Perché sta accadendo tutto ciò?

La nostra giunta comunale leghista ci racconta da anni che sono le regole imposte agli enti locali dallo Stato.