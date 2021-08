Un weekend di storie in corte, in natura o sotto le stelle per i bambini

Foto di suju-foto da Pixabay

Tra sole e temporali questo primo fine settimana di agosto propone alle famiglie con bambini tante occasioni per stare insieme guardando un film o ascoltando storie sotto le stelle, per scoprire luoghi e racconti del passato anche antichissimo del nostro territorio, per tante piccole avventure a due passi da casa.

Visto il tempo incerto è consigliabile verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma.

STORIE

Castiglione Olona: una mini maratona di letture attende i bambini nella suggestiva Corte del Doro domenica pomeriggio con “Fiabe in corte”, evento promosso dall’amministrazione comunale assieme ad Arte Diem per > I dettagli

Tradate: AstroNatura propone a grandi e piccini speciali venerdì sera estivi a base di dolci, approfondimenti scientifici e osservazione del cielo. Questo venerdì il tema del Picnic sotto le stelle al Parco Pineta è “C’era una volta l’uomo”, un viaggio nelle scoperte dei paleontologi> Leggi l’articolo

Arte Bambini: le opere d’arte illustrano le favole inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte. A cominciare da “Leonardo curioso” > Scopri di più

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese (a questo link), francese e spagnolo, l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

SPETTACOLI

Varese: sotto la tensostruttura di Esterno Notte ai Giardini Estensi domenica 8 agosto sarà proiettato “Crudelia”, novità 2021 con cast e colonna sonora d’eccezione che svela la nascita dii un’altra super cattiva dei classici Disney > Scopri di più

Besnate: il cinema all’aperto lunedì 9 agosto propone “I Croods 2 – una nuova era”, diretto da Joel Crawford, la famiglia paleolitica Croods si trova ad avere a che fare con una seconda famiglia > Qui tutta la rassegna

Varese: in scena domenica 8 agosto alle ore 17,30 al boschetto di Bregazzana “Buffoni e Cantastorie”, spettacolo di Verba Manent con Marina de Juli per la rassegna “Radici al futuro > Leggi qui

GIOCHI

Gavirate: nella mattinata di sabato 7 agosto il cortile della Biblioteca civica di Gavirate propone “Coccodrilli a merenda”, una lettura animata con laboratorio creativo a tema > Come partecipare

Tradate: il Parco Pineta diventa una magica avventura grazie a LibroGame Live, non solo un libro, non solo un gioco, ma una vera e propria esperienza live che nasce da un’idea di AstroNatura che ha vinto il bando “AmbiEnte digitale” di Fondazione Cariplo > Scopri di più

Lago Maggiore: le più belle spiagge della sponda varesina del Verbano per nuotare, tuffarsi ed altri giochi d’acqua > Scoprile tutte

ESCURSIONI

Tradate: sentieri da percorrere, biodiversità da scoprire e cielo da osservare per una nuova domenica di Porte Aperte al centro didattico e all’osservatorio del Parco Pineta > Leggi i dettagli

Angera: “Destinazione Rocca di Angera” è la passeggiata guidata in programma domenica 8 agosto alle 10 attraverso il le meraviglie del Museo Diffuso, con possibilità di proseguire in autonomia, a bigliett scontato, nei percorsi all’interno della Rocca > Qui tutte le info

Castiglione Olona: appuntamento nel Parco RTO domenica 8 agosto con “Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – Escursioni e storie dietro casa”, iniziativa adatta a tutti organizzata da Archeologistics in collaborazione con Parco Pineta, Bosco del Rugareto, Parco del Medio Olona, Parco Valle del Lanza e Parco Rto > Leggi

Besano: visita al Museo dei fossili e passeggiata al Monte San Giorgio per famiglie. Ogni martedì e nei pomeriggi di sabato e domenica Archeologistics propone alle famiglie la doppia visita all’esposizione e agli scavi del monte divenuto Patrimonio Unesco> Leggi l’articolo

Lago Ceresio: la sponda comasca è la meta ideale per un week end fra natura e cultura, tra luoghi sospesi nel tempo, cascate, chiese affrescate, scorci mozzafiato, paesi dipinti, riserve di biodiversità tutti da scoprire > Scopri di più

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

MUSEI

Varese: aperta a Villa Mirabello di Varese la mostra interattiva sulle palafitte. La mostra resterà aperta fino a settembre 2022 e racconta come vivevano i nostri antenati e cosa abbiamo ritrovato della loro vita quotidiana > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Per tutti: siamo al primo weekend pieno di agosto, le città si svuotano ma per chi resta non mancano occasioni per divertirsi all’aperto tra musica, cinema e teatro con un omaggio a Dante > Cosa fare nel weekend