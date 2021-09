Al Salone del Mobile con il biglietto speciale Trenord

Con Trenord al Salone del Mobile: i visitatori possono raggiungere in treno l’esposizione negli spazi di Fiera Milano a Rho fino al 10 settembre grazie a un biglietto speciale a 13 euro per viaggiare da tutta la Lombardia e a un ticket andata e ritorno a 4 euro per chi parte da Milano.

Da tutta la Lombardia al Salone del Mobile

In occasione dell’evento internazionale dedicato al mobile, l’azienda ferroviaria propone ai viaggiatori il biglietto speciale “Al Salone del Mobile con Trenord”, che comprende a 13 euro il viaggio di andata e ritorno da tutta la Lombardia alla stazione di Rho Fiera, a pochi passi dall’ingresso dell’area espositiva (conviene certamente dalle località più lontane da Milano, non dalla zona a ridosso della metropoli).

Il biglietto speciale, valido per gli adulti, consente ai ragazzi fino ai 13 anni di viaggiare gratis se accompagnati dal titolare del biglietto.

Il biglietto è acquistabile online sul sito trenord.it e presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord. I titoli di viaggio acquistati online sono validi solo nella data indicata al momento dell’acquisto; quelli cartacei nel giorno della convalida.

Da Milano al Salone del Mobile

Per chi parte dalle stazioni situate nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per le zone Mi1-Mi3.

I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e dall’App Trenord.

In treno al Salone del Mobile

Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera in treno senza cambi con le corse delle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Treviglio, che fermano in tutte le stazioni del Passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria.

Da Milano Porta Garibaldi si raggiunge Rho Fiera con i treni della linea Suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e delle linee Regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.

Da Milano Centrale si raggiunge l’esposizione grazie alla linea RegioExpress Milano-Domodossola.

Maggiori informazioni su sito Trenord.it e App Trenord.