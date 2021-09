Eventi per i bambini nel weekend dal 17 al 19 settembre tra Varese e provincia

Le iniziative dedicate alle famiglie tra venerdì, sabato e domenica in questo ultimo fine settimana d’estate comprendono bizzarre cacce al tesoro e tanti giochi, alternati a spettacoli e passeggiate per divertirsi insieme, genitori e figli.

Qualche temporale è previsto nel fine settimana, soprattutto nelle mattinate di sabato e domenica. Diventa quindi consigliabile contattare gli organizzatori per la conferma degli eventi all’aperto.

GIOCHI E LABORATORI

Busto Arsizio: sabato pomeriggio il Museo del tessile propone Caccia al mostro, una speciale caccia al tesoro nei parchi della città. A seguire laboratorio artistico nel giardino della biblioteca > Come partecipare

Varese: in occasione della XXX Coppa dei Tre laghi, sabato piazza Monte grappa ospita un Mini Gran premio a pedali, per i bambini dai 6 agli 11 anni il cui ricavato andrà a favore di Unicef > Leggi qui

Ranco: piccoli pittori crescono al Parco della Quassa con “Disegniamo ‘en plein air’ al Sasso Cavallazzo” , il laboratorio gratuito proposto da Kids doing art per domenica 19 settembre > Scopri i dettagli

Dumenza: sabato al parco la speciale caccia al tesoro con veri metal detector a cura dell’associazione Sos Metal detector nazionale onlus, con il patrocinio del Comune. Diplomi ai piccoli cercatori e diversi giochi > L’iniziativa

Inarzo: si tratta intitola “Detective per natura” il laboratorio per bambini indicativamente tra i 7 e i 12 anni proposto da Lipu per il pomeriggio di domenica 19 settembre > Scopri di più

ESCURSIONI

Tradate: un pomeriggio di porte aperte domenica al Centro Didattico del Parco Pineta per esplorare sentieri e giochi in natura con Avanti Marc’, un’escursione speciale per tutto la famiglia alla scoperta della storia del Parco Pineta > Leggi di più

Caronno Pertusella: la staffetta per il clima All4Climate – Italy2021 fa tappa tra Varesotto e comasco con una biciclettata di 25 km a partire dalla stazione di Caronno Pertusella > Leggi qui

Saltrio: una gita a Saltrio fra cave e trekking, alla scoperta dei luoghi dove abitavano i dinosauri

Una camminata facile che ci permette di viaggiare nel tempo fra dinosauri, cave e le tracce della prima guerra mondiale > Scopri di più

Varese: sabato 18 settembre una passeggiata al Sacro Monte di Varese per ritornare alla vita di ogni giorno con entusiasmo dopo la pandemia. Il percorso è di 7 chilometri, inserito all’interno del “Pellegrino Dei” promosso della CEI > L’articolo

Varese: Il comitato genitori della primaria Marconi propone per domenica il Clean Up Day a Bizzozero, davanti alla scuola dalle ore 10 armati di sacchi e guanti > L’iniziativa

FESTE

Varese > Sabato la festa del Parco Gioia, il primo parco inclusivo di Varese propone ai bambini e alle loro famiglie un picnic preceduto e seguito da laboratori, concerti e letture sul prato > Qui tutto il programma ANNULLATO!

Somma Lombardo: domenica a Volandia c’è “Prendi il volo 2″, la seconda edizione della manifestazione promossa insieme a Vanni Oddera e che unisce al Power show acrobatico la mototerapia per i più piccoli > Scopri di più

Varese: domenica la festa in piazza a Casbeno la festa della parrocchia di San Vittore con bancarelle, pranzo “da passaggio”, scacchiera gigante e giochi per bambini > Leggi l’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Besozzo: domenica pomeriggio, all’interno di DantEvento ai bambini è dedicato uno speciale spettacolo di teatro di figura con burattini, pupazzi e attori intitolato “Biancaluna” della Compagnia Roggero. L’ingresso è libero e gratuito ma con prenotazione > Scopri di più

Busto Arsizio: domenica pomeriggio lo spettacolo di falconeria in programma per BustoFolk si concluderà con il Battesimo del guanto per i bambini con tanto di diploma e foto ricordo > Tutto il programma

Arte e bambini : sono nove le favole illustrate da grandi opere della storia dell’arte inventate dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardale

MAMMA E PAPA’

Varese: la neonate Libreria degli asinelli (in un cortile interno di piazza Repubblica) nel pomeriggio di sabato propone l’incontro “Il nostro Gianni Rodari”, giovanissimo maestro nel Varesotto, con l’autrice Chiara Zangarini > Leggi qui

Bisuschio: la nuova rassegna teatrale “Impressioni” per venerdì sera propone Tre, spettacolo che racconta l’essere famiglia oggi > Leggi qui

