Giuseppe Conte a Busto e a Varese per sostenere la campagna dei 5Stelle

Ormai la campagna elettorale è avviata, solo quattro settimane per il voto e il M5S è presente in quattro i comuni: Varese, Busto Arsizio, Castellanza e Cislago.



“In un momento così “caldo” per i 5Stelle non poteva mancare il supporto del nostro leader Giuseppe Conte, atteso a Varese e a Busto Arsizio nel pomeriggio di giovedì 9 settembre – si legge in un comunicato diffuso dal M5S – . Alle ore 18 circa Conte sarà accolto a Varese, a Palazzo Estense sede del Municipio, dai nostri portavoce Niccolò Invidia e Roberto Cenci, alla presenza del sindaco uscente e ricandidato Davide Galimberti, che farà gli onori di casa, e dei candidati della lista del M5S e della coalizione.

Con loro Giuseppe Conte incontrerà i cittadini in una passeggiata per le vie del centro, partendo dai Giardini Estensi fino ad arrivare in piazza Beccaria, prima di raggiungere Busto Arsizio (attorno alle 20) dove saranno ad attenderlo i consiglieri del M5S Claudia Cerini e Luigi Genoni, presso il parco di Via Ugo Foscolo, dove già dalle 19.00 invitano i cittadini a un aperitivo di autofinanziamento e per la presentazione della lista . La serata proseguirà con un giro per le vie del centro di Busto Arsizio.

Queste amministrative rappresentano per la nostra forza politica un importante momento di crescita e di cambiamento, con Giuseppe Conte al comando siamo certi di dare il nostro meglio”, conclude il comunicato.