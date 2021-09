Fiamme sul balcone, incendio in una palazzina a Varese

I vigili del fuoco stanno intervenendo con diversi mezzi per un incendio in via Crispi a Varese.

Galleria fotografica Incendio in una palazzina di via Crispi a Varese 4 di 6

Le fiamme si sono sviluppate all’ultimo piano di una palazzina e sono partite da un appartamento in fase di ristrutturazione al quarto piano di uno condominio. Il rogo ha interessato del materiale riposto sul balcone e gli infissi dell’unità abitativa. I vigili del fuoco sono intervenuti con

L’allarme è partito poco dopo le 18, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa, autoscala e autobotte, la dotazione standard per interventi per incendio ai piani alti. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Disagi anche alla circolazione stradale, trasporto pubblico compreso: la linea P di Autolinee Varesine è stata deviata effettuando i passaggi da via Castoldi/Sanvito/Proserpio per poi rimettersi sul percorso regolare.