Miglior panettone al mondo: tra i finalisti Claudio Colombo di Barasso

C’è anche Claudio Colombo, della pasticceria Colombo di Barasso, tra i finalisti della Coppa del Mondo del Panettone per la categoria cioccolato che si svolgerà a Lugano dal 5 al 7 novembre a Palazzo dei Congressi.

Gelatiere, pasticcere, cioccolatiere Claudio Colombo è finalista per la categoria cioccolato. Cresciuto nella pasticceria di famiglia in provincia di Varese gestisce da quasi vent’anni assieme alla mamma e ai fratelli. È cresciuto professionalmente grazie a numerosi corsi con maestri nazionali ed internazionali. Nel 2019 ha vinto il premio come miglior pandoro d’Italia indetto da Goloasi.

La finale della Coppa del Mondo del Panettone ospiterà tre giorni dedicati al lievitato per eccellenza. Dopo due anni di selezioni nazionali in 5 Paesi, alla finalissima saranno presenti i maestri pasticceri di Italia, Francia, Spagna, Svizzera Portogallo, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia per conquistare il titolo di Miglior Panettone 2021.

Oltre alla competizione, ci saranno dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d’origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

Il cuore dell’evento è il concorso: alla finalissima di novembre, si sfideranno i super finalisti selezionati durante le preselezioni nazionali, in totale 9 nazioni a testimonianza della portata internazionale dell’evento. Cerimonia di premiazione domenica 7 novembre ore 17.30.

A giudicare i finalisti e a consegnare il premio del Miglior Panettone 2021 ci sarà poi una giuria di grandi professionisti ed esperti del settore tra cui da Massimo Ferrante Presidente di Giuria vincitore della Coppa del Panettone 2019 e Paco Torreblanca, Miglior pasticciere di Spagna.

Nelle giornate del 5, 6 e 7 novembre Palazzo dei Congressi di Lugano si trasformerà in una location golosa grazie ai laboratori con i maestri pasticceri, gli eventi dedicati a bambini e il grande appuntamento di domenica alle ore 15 con il maestro Igino Massari e Debora Massari per raccontare l’incredibile storia del loro sogno, la passione e il lavoro i questi cinquant’anni di attività. Negli stand il pubblico potrà gustare ed acquistare i prodotti artigianali e conoscere i panettoni più buoni del mondo.

Domenica 17 novembre alle ore 16 verrà consegnato il Premio del Maestro del Panettone 2021 alla memoria di Alfonso Pepe, che ha contribuito a creare la storia del Panettone nel mondo. Ritira il premio il fratello Giuseppe Pepe.

Per la prima volta, si terrà anche il concorso del Panettone al Cioccolato, con dodici finalisti che sono stati selezionati dalla prima selezione unica mondiale che si è tenuta lo scorso giugno

COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE

Dal 5 al 7 novembre 2021

Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano, Svizzera

Orario venerdì 12.00 – 18.30, sabato e domenica 9.30 – 18.30

Ingresso CHF 5.–

coppadelmondodelpanettone.ch