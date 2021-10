“Ecco perché abbiamo deciso di spostare il liceo economico al Cairoli”

Il liceo socio economico traslocherà al Cairoli a partire da settembre 2022. La scelta di arricchire la proposta del classico era nell’aria da tempo. Quest’anno, la decisione di procedere con l’ampliamento della proposta è stata accolta all’unanimità dal tavolo di concertazione provinciale dove siedono tutti gli attori coinvolti nella costruzione dell’offerta formativa adeguata al futuro sviluppo del territorio.

Alla base della scelta, proprio le legittime aspirazioni dei ragazzi e un ventaglio di proposte all’altezza dei loro sogni o ambizioni: « A Varese, i posti contingentati avevano spesso creato criticità in passato – spiega il consigliere provinciale con delega all’Istruzione Mattia Premazzi – Per noi amministratori diventava un imperativo venire incontro il più possibile alle aspettative dei ragazzi. Siamo consapevoli che non è una scelta facile per chi la deve subire: abbiamo percepito attriti e contrarietà. Ma questa decisione non vuole minimamente sminuire il lavoro fatto fino a oggi dai docenti, anzi. Vuole solo creare maggiori opportunità di scelta. È un impegno che ci porremo anche nei prossimi mesi, per razionalizzare meglio l’offerta cercando di seguire sia le legittime aspettative dei giovani sia le necessità di sviluppo del nostro territorio».

Gli spazi che si aprono al liceo Cairoli per diversificare la sua offerta formativa, porteranno, nel contempo, anche a maggiori aperture al liceo Manzoni per i percorsi spesso penalizzati nell’accoglimento della domanda per mancanza di spazi. Una decisione che vuole superare gli schemi tradizionali e anche le rigidità campanilistiche per favorire il più possibile la domanda in costante evoluzione dei giovani.