Pro Sesto – Pro Patria in diretta

Per l’ottava di campionato del Girone A di Serie la Pro Patria fa visita questa domenica, 10 ottobre, al Breda di Sesto Giovanni per affrontare una Pro Sesto ancora senza successi in campionato.

Squadre in campo alle 14:30, i tigrotti cercano di bissare il successo di domenica scorsa contro la Pro Sesto, ma, con l’attacco ridotto all’osso (il solo Stanzani a disposizione) dovranno fare i conti con la difesa dei padroni di casa che cercare di scacciare il tabù vittorie.

