Addio a Benedetto Scaglione, segretario comunale a Saronno e Samarate

Il mondo della pubblica amministrazione piange la scomparsa di Benedetto Scaglione, che si è spento a 75 anni dopo una lunga carriera pubblica. Scaglione ha lavorato a lungo con il ruolo di segretario comunale, ricoprendo questo incarico in diverse località del Varesotto. (nella foto il Municipio di Saronno)

Nato nel 1946 a Bari, si era laureato in scienze politiche nel capoluogo pugliese e alcuni anni dopo – nel 1983 – era arrivato in provincia di Varese per lavorare al comune di Venegono Superiore dove ha preso e mantenuto la propria residenza. Nel 1990 si è spostato a Induno Olona ma la sua esperienza più lunga e importante è stata quella a Saronno, dove è stato segretario comunale tra il 1998 e il 2010.

Al termine del periodo saronnese, il dottor Scaglione è divenuto segretario comunale di Samarate per poi andare in pensione. Si è spento domenica 7 novembre.

I funerali si svolgeranno domani – mercoledì 10 novembre – a Venegono Superiore a partire dalle 16,30 e saranno preceduti dalla recita del Santo Rosario.

GUARDA l’annuncio funebre per Benedetto Scaglione