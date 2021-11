Dorsi Art School, un’eccellenza varesina nel mondo beauty

Dorsi Art School è la scuola di estetica e acconciatura nata a Varese nel 2009 all’interno del mondo Dorsi con lo scopo di formare professionisti d’eccellenza: la creazione del centro di formazione ha garantito e continua a garantire il mantenimento di uno standard di altissimo livello e la diffusione di un modello di qualità elevato.

Da sempre la scuola di estetica e acconciatura di via Vallarsa n. 6 offre ai giovani la possibilità di crescere in un ambiente professionale e stimolante dove teoria e pratica si fondono insieme per formare i professionisti di domani. I ragazzi imparano un mestiere attraverso la pratica (da ottobre a maggio sperimentano sul campo, in negozio, con l’alternanza scuola lavoro) senza tralasciare le ore in aula tra libri e materie più tradizionali come italiano, matematica, inglese e informatica; questo a riprova del fatto che la scuola professionale non è da considerarsi di serie B.

Nel 2021 c’è ancora molto scetticismo e poca cultura a riguardo anche se, lentamente, le cose stanno cambiando: alla Art School di Varese (ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia) si è registrato un incremento di interesse nei confronti del mondo beauty in generale.

“Quest’anno sono ben quattro le classi prime in partenza – spiega Raffaele D’Orsi, al timone della scuola insieme al fratello Alberto – e siamo molto contenti di questa inversione di tendenza. Significa che oggi più che mai, genitori e futuri alunni hanno capito quanto la scelta di un percorso di tipo professionale sia lungimirante e ripaghi nel tempo“.

A chi sceglie Art School viene garantita:

una formazione di base per l’assolvimento dell’obbligo scolastico con materie tradizionali comuni a tutti gli indirizzi

con materie tradizionali comuni a tutti gli indirizzi una formazione specialistica di alto livello con lo studio di materie professionalizzanti

con lo studio di materie professionalizzanti contatti diretti con grandi aziende del settore e stage in azienda

e alternanza scuola/lavoro già a partire dal primo anno

già a partire dal primo anno possibilità di entrare direttamente in contatto con il pubblico grazie allo Smart Lab. SMART LAB: COS’E’? E’ un’impresa formativa aperta al pubblico. La formula è vantaggiosa non solo per i ragazzi che possono sperimentare la dimensione professionale dei loro apprendimenti ma anche per la clientela che usufruisce della qualità dei servizi di estetica e di acconciatura a prezzi più che competitivi

LA SCELTA GIUSTA PER IL PROPRIO FUTURO

La formazione professionale forgia i professionisti di cui l’economia ha bisogno e i ragazzi che scelgono di intraprendere un percorso formativo alla Art School hanno tutte le carte in regola per accedere al mondo del lavoro e scegliere fra tante opportunità di carriera. Oltre il 70% dei giovani che escono dalla scuola trova occupazione entro l’anno.

I CORSI

– CORSO DI ACCONCIATURA

Al termine del terzo anno, i ragazzi ottengono una qualifica professionale che permette loro di lavorare tanto in Italia quanto all’estero. Frequentando il quarto anno, invece, ciascuno otterrà il diploma professionale, condizione imprescindibile per aprire un proprio salone.

Studenti e studentesse, sempre seguite dagli insegnanti, alternano ore in classe a ore in laboratorio lavorando sui compagni ma anche su veri clienti che si affidano a loro.

– CORSO DI ESTETICA

Il corso consente di ottenere una qualifica professionale triennale e prevede la possibilità di frequentare un quarto anno per l’ottenimento del diploma professionale e il conseguimento del titolo di tecnico dei trattamenti estetici.

Anche in questo caso l’aspetto pratico è fondamentale: come per il corso di acconciatura, le ragazze hanno l’opportunità di integrare teoria e pratica con lezioni in classe e ore in laboratorio.

– CORSO DI ADDETTO ALLE VENDITE – INFLUENCER

Si tratta di un nuovo percorso formativo, attivato a partire dall’anno 2020-2021. L’addetto alle vendite è la figura professionale che si occupa di assistere, orientare e fornire assistenza al cliente; curare, disporre e rifornire gli scaffali promuovendo in modo adeguato prodotti e merci grazie alle proprie conoscenze in digital marketing. Tra le materie studiate anche grafica e vetrinistica.

L’influencer presenta inoltre competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali.

Dorsi Art School offrirà l’opportunità di conoscere da vicino la scuola grazie alle consuete giornate di open day – clicca qui per saperne di più – che quest’anno si terranno online.