Esame di maturità per il Varese contro la Sanremese, “Serve una gara perfetta”

Sarà una gara con diversi spunti interessanti quella di domenica 28 novembre (ore 14.30 al “Franco Ossola”) che vedrà il Varese impegnato contro la Sanremese. Una sfida d’alta classifica che vede i biancorossi sesti a 19 punti e i liguri quinti a quota 22, ma anche un esame importante per la squadra di mister Ezio Rossi, che dopo le vittorie contro Sestri Levante e Bra non vuole interrompere la striscia positiva.

Anche la Sanremese arriva da una buona parabola, con tre vittorie consecutive in campionato, anche se in settimana in Coppa Italia è arrivata l’eliminazione contro il Prato; 2-2 alla fine dei tempi regolamentari con doppietta di Gagliardi e ko ai rigori.

Mister Ezio Rossi presenta la sfida partendo da una riflessione sulla sua squadra: «Le ultime due gare mi hanno dato la conferma di quello che volevamo da inizio anno: 18 titolari che hanno dimostrato di meritare di giocare. Questo mi dà la possibilità di scegliere in base anche all’avversario ed è una cosa positiva. Se le top 3 della classifica ci sono magari superiori negli undici titolari, noi dobbiamo attingere a più risorse per restare al passo».

Riguardo alla sfida di domenica contro la Sanremese, l’allenatore biancorosso spiega: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra contro la quale serve una partita perfetta perché è una squadra molto propositiva e nei quattro giocatori davanti hanno grande qualità.Ma in questa categoria nessuna squadra è perfetta e noi dovremo essere bravi a a sfruttare dove loro sono vulnerabili. Quando hanno la palla giocano un buon calcio e sono ancora più pericolosi quando si perde palla. Noi abbiamo la possibilità e le caratteristiche per fargli male e sceglierò in base a questo».

L’undici biancorosso non dovrebbe subire grandi modifiche dalle ultime due uscite: 3-4-1-2 con Disabato in mediana e Mamah in attacco, arrivato a quota 6 gol in campionato. Possibile il forfait di Leonardo Baggio, fermato dalla febbre – tampone negativo – e stop anche per Francesco Cantatore, che ha avuto un’elongazione muscolare.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete come sempre commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Domenica 28 novembre ore 14.30: Asti – Caronnese; Borgosesia – Casale; Bra – Sestri Levante; Chieri – Pdhae; Varese – Sanremese; Gozzano – Fossano; Imperia – Vado; Lavagnese – Derthona; Ligorna – Rg Ticino; Novara – Saluzzo.

CLASSIFICA: Novara 25; Chieri, Casale 24; Derthona 23; Sanremese 22; Varese 19; Borgosesia, Pdhae 17; Gozzano, Sestri Levante, Lavagnese 15; Bra, Vado 14; Asti 13; Ligorna, Rg Ticino 12; Imperia 11; Caronnese, Saluzzo 10; Fossano 8.