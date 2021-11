La passeggiata del lungolago di Laveno Mombello si allunga

Un consiglio comunale breve, ma con diverse novità quello che si è tenuto nella serata di ieri (giovedì 18 novembre) a Laveno Mombello e dove sono stati discussi temi di stretta attualità, coma la chiusura della discarica e la nuova gestione dei rifiuti, ma dove è stato presentato anche la realizzazione di un nuovo tratto di camminamento sul lungolago. Inoltre, è stata conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

La passeggiata Romanini

All’ordine del giorno il progetto di realizzazione della nuova passeggiata Romanini, sul lungolago di Laveno Mombello. Progetto più volte discusso dalle precedenti amministrazioni e con un lungo iter alle spalle (ricordato durante la seduta), diventa concreto grazie ad un accordo tra l’amministrazione comunale e la proprietà privata. Il tratto di passeggiata, infatti, viene acquistato dal Comune. In questo modo i cittadini potranno raggiungere il parco pubblico delle Torrazze, direttamente dall’area dell’ex Ceramica Lago. Il sentiero è stato acquistato dal comune per la cifra di 4.968 euro, «pari all’indennità in caso di esproprio», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Bardelli. E aggiunge: «Abbiamo già previsto la sistemazione anche del parco delle Torrazze con diversi lavori». Il progetto è stato votato all’unanimità.

GUARDA IL PROGETTO DELLA PASSEGGIATA ROMANINI

La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Durante il consiglio comunale inoltre, la giunta ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria del comune sul Lago Maggiore al Milite Ignoto. Come anticipato dal primo cittadino durante le celebrazioni del 4 Novembre, anche Laveno ha deciso di rendere omaggio ai tantissimi caduti, dispersi o che non vennero riconosciuti, durante i terribili combattimenti della Prima Guerra Mondiale.

L’asilo nido, la chiusura della discarica e la gestione dei rifiuti

La seduta si è però aperta con la comunicazione da parte del sindaco Luca Santagostino dalle riapertura del servizio di asilo nido nell’ex Scuola Materna del Ponte a partire dal 22 novembre.

Si è poi affrontato il tema della chiusura delle discarica a partire dal prossimo 30 dicembre, come comunicato proprio ieri dal comune. In particolare, i consiglieri di minoranza di centrosinistra Francesco Anania e Paola Sabrina Bevilacqua hanno presentato una mozione per chiedere chiarimenti proprio riguardo a questa decisione.

Sul tema rifiuti ed in particolare sul nuovo calendario di raccolta differenziata gestito da Econord è intervenuto anche il consigliere di minoranza di centrodestra Giuliano Besana, sottolineando le difficoltà che dovranno affrontare i commercianti e i condomini che producono maggiori rifiuti. Il sindaco ha ricordato l’accordo siglato con Comunità Montana per l’appalto dei rifiuti nel gennaio 202o e ha continuato: «Siamo a conoscenza delle difficoltà che il servizio così strutturato può portare alle difficoltà, tra cui i minori giri di raccolta. Abbiamo chiesto a Comunità Montana di poterci definire le potenziali economie del servizio così come sarà gestito dal servizio da dicembre per capire come ed eventualmente integrare un servizio».

Approvata anche la variazione di bilancio di previsione per il 2021-2023, presentato dalla signora Vivina Splendori, prossima alla pensione dopo 40 anni di impiego nell’amministrazione.

Il video del Consiglio Comunale