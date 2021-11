A spasso nel tempo tra le vie e le corti della bella Viggiù

Affascinante opportunità per conoscere in modo diverso uno dei borghi più belli della Valceresio, quella Viggiù che fino a non molti decenni fa era un’ambita meta di villeggiatura.

Domenica 14 novembre il Comune di Viggiù, nell’ambito della progetto “1000persone per 1000piazze” propone “A spasso nel tempo” passeggiate teatrali nelle vie del centro storico incontrando personaggi luoghi e storie. Un’idea del creatore di eventi Michele Del Greco.

Le “Passeggiate teatrali”, rivolte ad un pubblico adulto, si svolgeranno nel pomeriggio in due turni, con partenza alle 14,30 e alle 15,45 da piazza Albinola. Ogni turno prevede la partecipazione di massimo 20 persone.

L’evento è gratuito e per partecipare occorre prenotare, telefonando al numero 0332 486510 o scrivendo una mail a biblioteca@comune.viggiu.va.it

E’ richiesto il green pass. In caso di maltempo l’evento si svolgerà la domenica successiva, 21 novembre.

Qui la locandina