Addio ad Adele Trippolini, insegnò a guidare a generazioni di giovani a Luino

«Mi aveva insegnato a guidare». Un commento, un ricordo per salutare una donna conosciutissima in città per aver “messo le ali“ a generazioni di giovani che in un rito di passaggio incarnato dalla fatidica patente trasformavano la loro esistenza in una realtà fatta da indipendenza e movimento verso il futuro.

Così la notizia della morte di Adele Trippolini, 58 anni, luinese, originaria del quartiere di Creva ha fatto rapidamente il giro di quella piazza che un po’ per covid, un po’ per comodità tutti frequentano: i social.

Ed è proprio lì che in centinaia, a Luino e nei gruppi che gravitano attorno alla cittadina lacustre hanno postato foto e ricordi dedicati ad Adele, proprio quella signora che garbatamente e senza esitazione insegnava ai ragazzi a guidare, e non solo: «Una famiglia di professionisti. Mi hanno preparato per la partente D e CQC», si legge nei commenti.



L’ultimo saluto ad Adele Trippolini si terrà giovedì 30 dicembre, alle 14.30, alla Chiesa parrocchiale di Creva.