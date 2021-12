Camera Condominiale Varese e AIME insieme per una buona causa

CCVA – Camera Condominiale Varese, realtà emergente protagonista di un innovativo progetto di rete per le gestioni condominiali e degli immobili in rapporto con le imprese, e AIME – Associazione Imprenditori Europei, hanno presentato questa mattina, martedì 21 dicembre, il progetto benefico a favore dell’Associazione Lontani ma non soli ODV, nata dall’esigenza di stare vicino a coloro che hanno contratto la malattia da Covid 19.

La raccolta fondi è stata lanciata venerdì 19 dicembre, durante la consueta cena aziendale per lo scambio degli auguri natalizi ed è stata accolta positivamente e sostenuta dai partecipanti.

“Abbiamo scoperto l’Associazione tramite il suo presidente, Daniele Mariani, primo ricoverato del comune di Samarate tra marzo e aprile del 2020, e abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per sostenerla” ha spiegato Andrea Leta, presidente di CCVA (nella foto in alto, a sinistra). “Siamo estremamente felici e orgogliosi del risultato ottenuto. Un piccolo contributo per una grande causa per dare speranza a chi è in difficoltà” ha concluso Leta.

Gli fa eco Gianni Lucchina, direttore AIME (nella foto in alto, all’estrema destra): “In questo periodo difficile, appoggiare un’iniziativa come quella portata avanti dall’Associazione Lontani ma non soli ODV, ci sembrava fondamentale. Soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”.

Presenti, oltre ad Andrea Leta, Daniele Mariani e Gianni Lucchina, anche Graziella Roncati, vicepresidente AIME (nella foto in alto, al centro) e Tiziano Zocchi, vicepresidente Associazione Lontani ma non soli ODV (nella foto in alto, a destra).