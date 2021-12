Cosa fare a Varese e nel Varesotto per l’Immacolata, tra il 7 e l’ 8 dicembre

Lucine, presepi, mercatini, laboratori e tanta, tantissima neve: nel giorno dell’Immacolata si moltiplicano gli eventi che accendono il Natale di colori e creatività mentre il meteo annuncia proprio per l’8 dicembre la prima vera nevicata della stagione. Consigliatissimi quindi guanti e cappello e anche verificare direttamente con gli organizzatori, la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

VARESE – Il presepe naturale del Borgo del Sacro Monte si illumina per le Feste con l’accensione ufficiale delle lucine in programma all’imbrunire di mercoledì 8 dicembre, come vuole la tradizione – Tutte le info

ANGERA – Il “Natale più bello” si accende sul Lago Maggiore mercoledì 8 dicembre con l’accensione del grande albero in Piazza parrocchiale preceduta dai concerti della bada di Santa Cecilia e dalla presenza di Babbo Natale per consegnare i primi doni ai bambini – Tutte le info

CASALZUIGNO – Alle ore 20:30 di martedì 7 dicembre è in programma la Santa Messa presso Sant’Ambrogio in Arcumeggia con accensione delle luminarie, presepi per il borgo, vin brulè e panettone – Tutte le info

GEMONIO – Prima giornata del trittico “Gemonio XmaShow”: si comincia alle ore 15 con il musical dell’associazione Danza 360 seguito alle 16 è dall’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi. Poi spettacolo con Pink Lella e musica con la Piva Rock Band sino alle 18 quando ci sarà l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale Per tutto il pomeriggio la possibilità di fare un giro sul pony e ancora bevande calde e mercatini delle associazioni di volontariato. – Tutte le info

LAVENO MOMBELLO – Oltre al tradizionale presepe sommerso, giunto alla sua 42esima edizione, Laveno propone per tutto dicembre e il periodo festivo la pista di pattinaggio, con tante favole raccontate scivolando (alle 11.30 del 8 dicembre c’è Lo schiaccianoci) sul ghiaccio, concerti (nel pomeriggio dell’Immacolata Flauti di lana, zampognari in quartetto), la ruota panoramica, e un percorso fiabesco nel Bosco incantato allestito con oltre 500mila lucine led in zona Gaggetto, L’ingresso è su prenotazione – Tutte le info

PORTO VALTRAVAGLIA – L’8 dicembre sono in programma l’accensione dell’albero di Piazza Marconi e un percorso tra i presepi del paese e momenti di musica mentre l’Associazione Lezedunum e gli Amici del Füntanin, posizioneranno una cassetta per le letterine a Babbo Natale presso la Cappelletta di Via Piave, a disposizione per tutti i bambini – Tutte le info

LAGO MAGGIORE – Cinque eventi di Natale da non perdere sul Lago Maggiore. Sono tante le iniziative in programma in queste settimane sul Lago Maggiore. Ne abbiamo selezionate cinque tra le tante proposte per il Natale sul Verbano- Tutte le info

MERCATINI

GAVIRATE – Nel giorno dell’Immacolata sul lungolago sono attesi oltre 50 espositori per il mercatino di Natale. Presente la casetta di Babbo Natale pronta ad accogliere tutti i bambini con le loro letterine. Nel pomeriggio sono previsti eventi a tema natalizio. La cucina proporrà polenta per tutti, vin brûlé e cioccolata calda per tutto il giorno – Leggi qui

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Per l’8 dicembre sarà allestito il tradizionale mercatino di Natale ricco di eventi speciali: sarà possibile assistere all’arrivo di Babbo Natale e al concerto degli zampognari, il tutto accompagnato da polenta, gorgonzola e bruscitt – Leggi qui

VARESE – In piazza Monte Grapp c’è il tradizionale e tipico mercatino di Natale. Un vero e proprio villaggio di Natale in centro a Varese, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con articoli natalizi i più disparati, per tutti i gusti – Tutte le info

SANTA MARIA MAGGIORE (VB) – Con l’accensione del grande albero nel borgo, è ufficialmente iniziato il ponte dei mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore – Tutte le info

MILANO – Il Natale invade piazza Duomo a Milano con i mercatini. 65 chalet in legno, ai quali si aggiunge la casa di Babbo Natale. Uno spazio dove l’allegria del Natale regnerà sovrana e nel quale milanesi e turisti potranno trovare un’offerta di prodotti molto varia- Tutte le info

BAMBINI

BISUSCHIO – Per l’Immacolata il cortile del comune diventa Il villaggio delle favole, tutto ricoperto di tende tra cui scegliere per consentire a chi vorrà prendere parte all’evento di vivere una esperienza unica e magica, mai vista in provincia > Leggi qui

MALNATE – Parrocchie e assessorato ai servizi sociali ed educativi, promuovono per l’8 dicembre un’iniziativa interculturale che vuole unire grandi e piccini in una passeggiata che condurrà in Piazza Tessitrici alle ore 17 con una magica sorpresa luminosa – Tutte le info

VARESE: inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio per la prima volta ai Giardini Estensi, illuminati a festa da una nuova coreografica fatta di 400 mila lucine accese dieci giorni fa. La pista sarà aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio, per l’intera giornata nei festivi, solo al pomeriggio fino alle 19 nei giorni feriali > Tutte le info

FUORI PORTA

VERBANIA – torna Verbania On Ice, la grande pista sul ghiaccio in riva al lago. Con i suoi 500 metri quadrati di ghiaccio sul lungolago di Pallanza, è la pista più grande della provincia – Tutte le info

COMO – La Città dei Balocchi porta a Como la magia del Natale. Giochi di luce, spettacoli, animazioni, canti natalizi e tantissimi altri eventi dedicati alle feste. Fino al 6 gennaio Como si trasforma nella Città dei Balocchi- Tutte le info

CANTON TICINO – Tornano i grandi eventi di Natale nelle principali località del Canton Ticino: da Lugano a Locarno, passando per Bellinzona e Melide, tra lucine e grandi piste sul ghiaccio, una delle tradizioni delle feste ticinesi – Tutte le info

MILANO – in Fiera a Rho c’è la 25^ edizione dell’Artigianato in Fiera. Fino 12 dicembre a ingresso gratuito, ma con registrazione sul sito – Tutte le info

MOSTRE E MUSEI

VARESE – Finissage mercoledì 8 dicembre a Villa e Collezione Panza per la mostra Progetto Genesi, a cura di Ilaria Bernardi, grazie alla quale per la prima volta il FAI si occupa di diritti umani – Tutte le info

CASALZUIGNO – prosegue anche nelle giornate del 7 e 8 dicembre a Villa Della Porta Bozzolo la speciale visita guidata La tavola delle feste, un percorso inedito tra ceramiche e cristalli d’epoca per vivere questa “villa di delizia” a due passi dal Lago Maggiore tra addobbi e tradizione, per apprendere l’arte di imbandire la tavola e ammirare le celebri ceramiche lavenesi di Richard Ginori – Tutte le info

CASTELSEPRIO -Il Monastero di Torba propone per l’8 dicembre Un presepe dipinto a Castelseprio, una visita guidata della durata di due ore e mezza che prenderà il via alle ore 10 dagli affreschi presenti nell’oratorio nobiliare di Santa Maria foris portas, partendo dalla lettura dei brani dei vangeli apocrifi ai quali sono ispirati i dipinti – Tutte le info

VARESE – Aperture straordinarie dei musei varesini mercoledì 8 dicembre per Museo Baroffio e Cripta del Santuario (ore 10 – 18) e Casa Museo Pogliaghi, con visite su prenotazione tra le ore 11 e le 15.

GORLA MINORE – “C’era una volta il giocattolo”: giochi d’altri tempi in mostra a Villa Durini a Gorla Minore. In legno, di latta o in bachelite, i giochi di proprietà del signor Antonio Raviele raccontano come si giocava un tempo: una mostra per grandi e piccini – Tutte le info

SESTO CALENDE – A cento anni dalla nascita Sesto Calende ricorsa il pittore Arsenio De Boni. Fino al 19 dicembre la sala consiliare sarà impreziosita dalle opere dell’artista per tanti anni attivo a Sesto – Tutte le info

PRESEPI

CITTIGLIO fraz. Vararo – nel pomeriggio, dalla 14:30 invio letterine a Babbo Natale con lancio palloncini. A seguire posizionamento presepi dei ragazzi nella sala espositiva e festa di Natale con vin brulè, panettone e cioccolata calda – Tutte le info

LEGGIUNO – All’Eremo di Santa Caterina del Sasso l’inaugurazione del presepe con Monsignor Agnesi. L’inaugurazione è prevista per le 18 di sabato 4 dicembre, alla presenza di Mons. Agnesi e dopo la celebrazione della messa. Sarà visibile per tutto il periodo natalizio– Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – La Natività nel borgo medievale: a Castiglione Olona torna il Presepio di Masolino. Il presepio sarà allestito fino al 6 gennaio nella sede della Pro loco. Un’iniziativa del Circolo culturale Masolino da Panicale- Tutte le info

LAVENO MOMBELLO: il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”. La mostra, inaugurata sabato 27 novembre, sarà visitabile fino al 9 gennaio – Tutte le info

Foto d’archivio e Pixabay