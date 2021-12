Futura Volley Busto, continua la quarantena: due partite rinviate

Non si placa l’ondata di covid all’interno del gruppo-squadra della Futura Volley Giovani, la società di Busto Arsizio che partecipa alla Serie A2 di pallavolo femminile e che nei giorni scorsi era stata costretta a interrompere l’attività agonistica per il focolaio di coronavirus che ha colpito giocatrici e componenti dello staff.

La Lega Pallavolo ha comunicato oggi – martedì 21 dicembre – il rinvio a data da destinarsi delle prossime due partite in calendario per la formazione diretta da coach Matteo Lucchini. La Futura quindi non giocherà né domani sera (mercoledì 22) a Pinerolo nei quarti di Coppa Italia, né a Santo Stefano quando le biancorosse erano attese sul campo della Banca Valsabbina Brescia per un match di campionato. Nel primo caso il match andrà riposizionato al più presto perché la finale di Coppa è fissata per il 6 gennaio. Va ricordato inoltre che la squadra di Busto ha già saltato una partita di A2, quella contro San Giovanni in Marignano.

L’attività della prima squadra – fanno sapere da Busto – rimane ancora ferma, in attesa della prima tornata di tamponi di controllo che potrà dare nuovi riscontri sul decorso della malattia; ragazze e staff stanno seguendo scrupolosamente i necessari protocolli del caso.