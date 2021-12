Natale a Luino: Silvano Premoselli espone i suoi “Fantastici mondi”

Dall’8 dicembre al 9 gennaio Palazzo Verbania verrà arricchito da piccole riproduzioni in LEGO di quadri famosi e paesaggi suggestivi. Silvano Premoselli, autore dell’esposizione, varcherà le porte del Palazzo lacustre per regalare un pizzico di magia ai suoi interni e alle persone che ci andranno in visita, le quali potranno vivere l’emozione di scoprire “fantastici mondi” vicini e lontani.

Tra le sue tante opere troviamo un paese fortificato toscano, una stazione ferroviaria che nei dettagli riprende la Stazione Centrale di Milano, il Tempio di Portuno di Roma, un quadro surrealista, Piazza Roma che rappresenta un paese varesotto sul lago(vedi foto). Questo e tanto altro è Silvano che, dopo una parentesi di 20 anni, con la nascita dei figli, ha ripreso a costruire con i mattoncini Lego e successivamente è entrato a far parte di AFDL.it, gruppo approvato e autorizzato da LEGO®.

Dal 2013 ha esposto le proprie opere da Genova a Palmanova e da Firenze fino a Skaerbaek in Danimarca, dove ha luogo l’evento più esclusivo al mondo, nella patria del Lego. Un modo diverso di esprimersi il suo, una visione particolare delle cose e una passione che si porta dietro da quando è piccolo.

«Coi mattoncini si entra in una dimensione magica e si creano mondi fantastici! È una passione che unisce tutte le generazioni. Le opere regalano emozioni a chi le vede e l’autore si carica di queste emozioni – ci racconta Silvano – Quando lo stupore traspare negli occhi dei bambini, ripaga tutto il tempo e l’impegno dei mesi passati a costruire».

La mostra sarà aperta di mercoledì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; salvo per i giorni 25/26 dicembre e 1/ 2 gennaio che rimarrà chiusa al pubblico. L’ingresso è gratuito – per accedere all’evento occorre essere muniti di Green Pass. Per prenotare inviare una mail a infopoint@comune.luino.va.it, oppure telefonare al n. 0332 543546, oppure compilare il form presente sul sito del Comune di Luino così: accedi ai servizi, istanze online, apertura pratiche, cultura, sport, tempo libero, Palazzo Verbania (prenotazioni visita Palazzo Verbania).