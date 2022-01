L’ultimo libro di  Michel Houellebecq è partito da Varese

L’ultimo, attesissimo romanzo di Michel Houellebecq è ormai nelle librerie di tutta Europa da diversi giorni: e le pagine dell’edizione originale, quella in francese per intenderci, sono state stampate, in gran segreto, a Varese.

E’ stata infatti la Tipografica Varesina a rendere libro l’ultima opera del filosofo e scrittore francese, dal titolo “Annientare“, con un lavoro tutto “top secret” i contenuti del volume sono stati infatti rigidamente “in embargo” e l’informazione stessa del fatto che “Annientare” era ormai già in stampa era da tenere sotto segreto.

Houellebecq infatti è un seguitissimo autore francese anche in Italia, che ad ogni uscita dei suoi romanzi è in grado di scalare le classifiche di vendita: ha la capacità – con toni raffinati, caustici e dissacratori – di svelare le contraddizioni della società moderna e il declino dell’Occidente.

Ora però l’ultima fatica di Houellebecq è nelle librerie, e il mistero varesino del bestseller, la sua stampa belfortese – come è già avvenuto per altri blockbusters letterari, da Il Padrino a Harry Potter – è svelata. Dopo le prime 400mila copie pubblicate il 7 gennaio, la Tipografica Varesina è già al lavoro per la ristampa.

Un lavoro che non finisce qui: un altro grande nome dell’editoria francese ha infatti in cantiere un best seller da stampare a febbraio sulle rotative varesine, per le quali il 2022 si preannuncia ricco di soddisfazioni.