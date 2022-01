Nuovo lutto per il Covid a Induno Olona, dove i positivi superano i 500 casi

(immagine di repertorio) – Ancora un morto per Covid a Induno Olona, e una situazione dei contagi attivi che supera i 500 casi. A renderlo noto il sindaco Marco Cavallin – che pochi giorni fa ha comunicato di essere anch’esso positivo – nel resoconto sulla situazione della pandemia in paese.

«Oggi è un ennesimo giorno triste per Induno: a causa del Covid contiamo un nuovo lutto nella nostra comunità – scrive Cavallin – Si tratta della ventottesima persona che perde la vita in seguito ad effetti severi del contagio da coronavirus. Alla famiglia della persona scomparsa va la vicinanza e l’abbraccio di tutta Induno; purtroppo questo periodo difficile non smette di riservare sorprese drammatiche».

Sono circa 2.000 gli indunesi che dall’inizio dell’emergenza hanno dovuto fare i conti con il virus: «I numeri che fotografano alla data di ieri la diffusione pandemica nel nostro paese sono i seguenti: 505 casi attivi e 1509 guariti. A tutti raccomando prudenza e chiedo il rispetto delle basilari norme di precauzione. Piccoli gesti, ma importanti».