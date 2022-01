La Svizzera verso lo stop a quarantena e telelavoro

Il consigliere federale svizzero, Alain Berset, ha annunciato un ulteriore alleggerimento delle norme introdotte per contrastare la diffusione dei contagi Covid in Svizzera. Il ministro della sanità ne ha discusso ieri durante un incontro con la stampa in occasione della visita all’ospedale cantonale di Argovia.

Il consigliere federale ha parlato ai media elvetici di una imminente soppressione degli obblighi di quarantena e telelavoro che potrebbe essere disposta già a partire dalla prossima settimana.

Le dichiarazioni di Berset si collocano in un quadro che vede una situazione di alleggerimento della pressione ospedaliera in molte strutture della Confederazione e in particolari alle condizioni meno preoccupanti legate ai contagi da variante Omicron.

“Il Consiglio federale – ha detto Berset – continuerà a seguire una via equilibrata fra prudenza e aperture. L’esecutivo non sta ancora valutando una soppressione del certificato Covid”.