Incidente auto moto in via Silvestro Sanvito a Varese

Schianto in via Silvestro Sanvito a Varese questa mattina, lunedì 28 febbraio: un’auto e una moto si sono scontrate poco prima delle 7.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 25 anni, soccorso dal 118 arrivato sul posto con un’ambulanza della Croce rossa italiana di Varese.

Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita, è stato immobilizzato dai sanitari e trasportato in codice giallo in pronto soccorso a Varese.