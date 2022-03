Asilo nido di Luino: aperte le iscrizioni per l’open Day del 12 marzo

In programma per sabato 12 marzo l’Open Day dell’Asilo nido di Luino, alla scoperta dei suoi spazi e ambienti.

Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sarà infatti possibile recarsi presso la scuola per conoscere le educatrici e per avere informazioni varie sul servizio. Nel frattempo, per farsi un’idea, disponibile QUI il video visita del nido.

L’ingresso è consentito solo a chi è in possesso di Green Pass e su appuntamento. Per prenotare la visita chiamare il numero 0332-531000 oppure scrivere una mail a nido@comune.luino.va.it.

Le iscrizioni all’Asilo nido, per l‘anno 2022/2023, dovranno invece essere effettuate entro il 31 marzo tramite l’apposito MODULO , reperibile anche sul sito del Comune di Luino (istanze online).