Chiara Viale ospite alla galleria Boragno per presentare “Lidia e le altre”

Venerdì 1° aprile alle 17.45 appuntamento in Galleria Boragno per la presentazione del libro “Lidia e le altre” di Chiara Viale, edito da Guerini Next. “Pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët” è il sottotitolo del libro, introdotto da una presentazione di Marta Cartabia e da una prefazione di Pierluigi Battista, che prende le mosse dalla vicenda della prima donna che ottenne nel 1883 l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati (poi revocata) per raccontare decenni di battaglie e dibattiti sul suffragio femminile, sull’emancipazione delle donne, sulle condizioni delle carceri. Ad affiancare l’autrice, avvocato specializzato in diritto societario e proprietà intellettuale, ci sarà Maria Cristina Origlia.

È possibile prenotare la partecipazione, fino a esaurimento posti, inviando un messaggio Whatsapp al numero 340-4233019.