Tutti in fila per il risotto solidale di chef Barzetti in piazza a Varese

Sotto il sole caldo di questa strana primavera piazza san Vittore a Varese si è riempita per la solidarietà. Già da mezzogiorno di oggi, domenica 27 marzo, in tantissimi erano in fila in attesa del loro piatto caldo: un risotto realizzato dallo chef Sergio Barzetti, malnatese, noto televisivamente come Mister Alloro e grande esperto di riso.

È la Risottata Solidale, realizzata dall’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV in collaborazione con Sergio Barzetti e la Compagnia del Chicco Duro. Un’iniziativa di solidarietà poichè il suo ricavato andrà a sostegno delle attività che l’associazione porta avanti presso la Casa della Carità di Varese.

Nel corso del 2021, infatti, alla Casa della Carità sono stati distribuiti in media 80 pasti al giorno, per un totale di 28.360. Alla Casa della Carità vengono offerti inoltre uno spazio di ascolto attraverso il servizio di accoglienza (circa 30 nuovi colloqui al mese); un guardaroba nel quale vengono assistiti uomini (1.890 nel corso del 2021), donne (795 nel corso del 2021) e i loro bambini (338 pacchi bambino nel corso del 2021); le docce che hanno registrato 1.515 accessi; la farmacia, nella quale vengono distribuiti farmaci gratuiti, ha registrato nel 2021 891 accessi dispensando 2.686 farmaci nel corso dell’anno; l’Emporio della Solidarietà Caritas, che attualmente ha in carico 48 nuclei familiari, ha registrato 1.268 accessi.

Nell’ultimo periodo gli accessi alla Casa della Carità, per i diversi servizi sono in aumento a causa dell’arrivo di profughi dall’Ucraina e del caro vita dovuto alle conseguenze indirette del conflitto.