Il Varese cerca tre punti contro il Pdhae, “Dimostriamo di essere squadra”

Obiettivo riscatto: il Varese ospita al “Franco Ossola” i valdostani del Pdhae (Pont Donnaz Hone Arnad Evancon) e spera di cancellare la brutta prova offerta a Genova che ha portato alla sconfitta contro il Ligorna. Domenica 20 marzo (ore 14.30) i biancorossi quindi torneranno a giocare a Masnago con l’idea di tornare anche al successo, risultato che manca dall’ultima gara casalinga contro l’Imperia.

Mister Ezio Rossi prova a inquadrare la situazione della squadra dopo Genova e guardare avanti: «Dopo le sconfitte ci sono tre giorni di delusione, si scherza di meno, ma in campo c’è sempre stata applicazione. Questi sono i momenti per dimostrare di essere squadra; io ho molta fiducia in questi ragazzi, li vedo sudare la maglia in ogni allenamento. Contro il Ligorna avremmo dovuto giocare fin dall’inizio come fatto nella ripresa, ma spesso le partite all’inizio sono bloccate si fa fatica a tirare fuori quello che vorresti».

A Genova l’episodio più negativo è però stato il guaio al ginocchio che ha colpito Gianluca Parpinel. Un episodio che potrebbe portare a un cambio di assetto tattico per i biancorossi, con il passaggio ad un 4-2-3-1. «L’infortunio a Parpinel – evidenzia mister Rossi – è la peggiore tegola che potesse capitare perché era l’unico insostituibile per questioni di ruolo e di età. Ci toccherà adattarci perché rischia di stare fuori fino alla fine del campionato. Il cambio modulo potrebbe essere una soluzione ma la squadra aveva delle certezze giocando come fatto finora, con una certa mentalità. Speriamo di trovare la soluzione giusta».

Rispetto ai prossimi avversari, mister Ezio Rossi anticipa che Pdhae si aspetta a Masnago: «Non dobbiamo farci ingannare dai risultati del girone di ritorno. Ha un tasso tecnico ottimo, dovrebbe provare a giocare e metterci in difficoltà sul palleggio ma è in debito di risultati. Hanno creato tanto ma raccolto poco, ma ho visto una squadra che fa la partita con giocatori che hanno frequentato categorie superiori e che strutturalmente non dovrebbe essere in quella posizione di classifica».

