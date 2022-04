A Busto Arsizio il meglio del nu-soul “made in New York” con SugarSugar

Dopo un primo – acclamatissimo – tour in Italia nel 2019, la band torna nel bel paese ad Aprile 2022 in occasione del nuovo materiale in uscita, che verrà presentato in uno speciale ed intimo set-up in duo

Venerdì 8 Aprile al Circolo Gagarin di Busto Arsizio torna la musica d’oltreoceano. Questa volta è il turno degli SugarSugar, progetto nato dalla mente del chitarrista e compositore Tristan Chase, a Brooklyn, New York. Dopo un primo – acclamatissimo – tour in Italia nel 2019, la band torna nel bel paese ad Aprile 2022 in occasione del nuovo materiale in uscita, che verrà presentato in uno speciale ed intimo set-up in duo.

I brani di Chase colpiscono sia per la loro perfetta fusione tra soul, r’n’b e jazz sia per il taglio cool ed estremamente raffinato. Chase, insieme a Andrew Ybanez (tastiere), Alwyn Robinson (batteria) ed il contrabbassista Gabe Otero, dopo alcuni live nella grande mela, vengono selezionati per Sofar Sounds New York City. La loro esibizione, arricchita dall’inedito “Deja Vù”, colpisce per la sua intensa esecuzione e Il video pubblicato su YouTube conta ad oggi quasi 800.000 views. Nonostante un’intensa e costante attività live gli SugarSugar pubblicano successivamente “Fickle Mauve”, il loro album d’esordio, ottenendo ottimi riscontri dalla critica.

L’appuntamento per il concerto degli SugarSugar al Circolo Gagarin è per Venerdì 8 aprile – Ingresso a sottoscrizione 5€, riservato socie e soci Arci – senza necessità di prenotazione.

Il Circolo Gagarin – Via Galvani 2bis Busto Arsizio(VA) – aprirà le porte alle 18:30 con bar, cucina e bookshop sempre attivi e il concerto inizierà dopo le 21:30.