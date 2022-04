Irene Accardo in concerto al Teatro di via Dante a Castellanza

Con il concerto della giovanissima pianista Irene Accardo, domenica 10 aprile (ore 16) prosegue al Teatro di via Dante Ladri di Note – Classica a Castellanza. Nata dalla collaborazione fra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castellanza e la Fondazione Società dei Concerti di Milano, la rassegna coinvolge il pubblico chiamandolo a scegliere il preferito tra i brani o i movimenti del concerto appena ascoltato, che sarà riproposto come bis.

Un’esecuzione live unica che la Società dei Concerti registrerà e invierà per e-mail agli spettatori: l’ascolto dal vivo, per sua natura estemporaneo e irripetibile, verrà così rubato e immortalato, per permettere di riassaporare l’emozione vissuta in teatro.

Appena tredicenne, Irene Accardo è doppiamente figlia d’arte: suo padre, infatti, è il leggendario violinista Salvatore Accardo, con il quale ogni tanto si esibisce in duo; la mamma è Laura Gorna, anche lei violinista che, insieme a tre giovani strumentisti provenienti dall’Accademia Stauffer di Cremona, partecipa al concerto come primo violino dell’IA Quartet.

Determinata e dotata di grande carisma sul palcoscenico, Irene si “scalda” nella prima parte del concerto con la Fantasia in re minore di Mozart e il Carnevale di Vienna di Schumann per poi, nella seconda parte, eseguire nella versione cameristica il Concerto in re maggiore di Haydn.

Il costo del biglietto, acquistabile online sul sito www.soconcerti.it o il giorno del concerto previa prenotazione, è di 5 euro. Si ricorda che, in accordo con le attuali disposizioni governative, è possibile assistere al concerto esclusivamente se provvisti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

Domenica 10 aprile, ore 16 Teatro di via Dante, via Dante Alighieri 5, Castellanza VA Talenti incredibili: generazione Z Irene Accardo, pianoforte IA Quartet, archi W.A. Mozart, Fantasia in re minore K 397 per pianoforte R. Schumann, Carnevale di Vienna op. 26 F.J. Haydn, Concerto per pianoforte in re maggiore “All’ongarese” (versione con quartetto d’archi)