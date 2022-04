I mattoncini Lego protagonisti a Busto Arsizio

Arriva a Busto Arsizio uno degli eventi più coinvolgenti per grandi e piccini, un sogno che diventa realtà: il primo evento che avrà come protagonisti i famosi e colorati mattoncini danesi della LEGO® (foto di Ale Milani)

L’evento è organizzato dal Distretto Commercio Busto Arsizio e dai team BrianzaLUG e Fotografia Costruttiva, due comunità riconosciute ufficialmente da THE LEGO®GROUP, con il sostegno del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, di ASCOM e con la collaborazione del Comune di Busto Arsizio.

La manifestazione si svolgerà dal 16/04 al 13/05 con le esposizioni delle sculture LEGO negli 84 negozi che hanno messo a disposizione le proprie vetrine.

Il clou dell’evento si raggiungerà nelle giornate del 23 e del 24 aprile al Museo del Tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio quando il team di BrianzaLUG esporrà un plastico fatto di mattoncini LEGO, mentre Fotografia Costruttiva esporrà la mostra fotografica itinerante. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 e vedrà anche la partecipazione dell’Emporio del Mattoncino

Nel corso dell’evento si terrà anche un concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado, sarà possibile partecipare come istituito e come singoli alunni. Scopri come partecipare qui