Seconda di campionato per i Patrini Malnate in casa degli Umbria Redskins

Seconda di campionato e prima trasferta stagionale per i Patrini Malnate. Dopo l’incoraggiante esordio di una settimana fa – vittoria 6-1 sulla Leonessa Brescia (leggi qui) – i malnatesi viaggeranno fino a Perugia per affrontare gli Umbria Redskins.

Appuntamento per sabato 9 aprile alle ore 15.00 al campo da baseball di Pian di Massiano a Perugia.

Anche gli umbri hanno ottenuto un convincente successo alla prima di campionato contro i Roma all Blinds e questo non fa che accrescere le aspettative per il prossimo match.

Come sempre la gara si potrà seguire sui canali social dei Patrini a partire dalle ore 15.00.