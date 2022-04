Un’aggressione a bordo costringe il treno a terminare la corsa a Busto Arsizio

C’è un’aggressione dietro lo stop forzato ad un treno (il 24554) che oggi, martedì 12 aprile, ha dovuto fermarsi tra le 16 e le 17 per poi essere soppresso alla stazione di Busto Arsizio lungo la linea Milano-Varese. L’episodio ha coinvolto due viaggiatori e ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria e dei soccorsi sanitari.

Secondo quanto si apprende la persona coinvolta non ha riportato ferite gravi. Più serie, invece, le conseguenze per tutti i passeggeri: un lettore riporta che alcune persone hanno dovuto lasciare il mezzo a Parabiago, mentre altri passeggeri in viaggio verso Varese si sono ritrovati ad aspettare in stazione a Busto l’arrivo di altri treni, molti dei quali avevano già accumulato un ritardo medio di circa 10 minuti.