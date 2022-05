“Ho comprato un orologio su Subito.it, ma era una truffa”

Un orologio difficile da trovare sul mercato, l’offerta allettante trovata su uno dei più noti portali di vendita online e poi la brutta sorpresa di essere stati truffati.

È capitato ad un varesino nelle scorse settimane. L’orologio in questione è il nuovo Swatch Omega, molto ambito da giovani e meno giovani, quasi introvabile su canali “ufficiali”, ma apparentemente disponibile su diversi portali di vendita online.

Su uno di questi, Subito.it, il nostro lettore ha trovato un annuncio interessante, ad un prezzo allettante, spedizione tracciata e la promessa di tutte le garanzie del caso. Contattato il venditore, tale “Roberto Polizia” di Capo d’Orlando, provincia di Messina, trovato l’accordo per il pagamento (280 euro) e sulla spedizione, il nostro lettore ha inviato il bonifico con un accorgimento, cioè la valuta posticipata di qualche giorno per verificare l’effettivo arrivo del pacco: «Purtroppo però per impegni di lavoro che si sono accavallati non sono riuscito a controllare per tempo e a fermare la transazione», spiega.

Il venditore ha anche inviato un tracking, poi rivelatosi falso: il pacco infatti non è mai arrivato, mentre i soldi sono stati incassati. E non è successo solo al nostro lettore: «Mi ha contattato un altro ragazzo che ha subito la stessa truffa – ci ha raccontato -. Sono davvero nervoso per i soldi buttati, il venditore ha accampato diverse scuse, ma è un sistema che usava spesso a quanto pare. Deve aver rubato l’identità ad un’altra persona e creato un conto online che risulta regolare, tanto che i soldi li ha presi».

Per recuperare il denaro il nostro lettore truffato ha fatto la segnalazione al portale di Subito.it e denunciato alla Polizia Postale la propria vicenda: «Sono stato un “pollo”, ma volevo avvisare soprattutto i più giovani che sono alla ricerca di questo tipo di oggetti: attenzione quando acquistate, verificate sempre dieci volte prima di cadere in mano a dei truffatori senza scrupoli».