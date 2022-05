La Conferenza provinciale donne democratiche si presenta a Tradate

Un incontro per parlare di politica e per presentare nel dettaglio la Conferenza provinciale delle donne democratiche. È quella in programma per lunedì 6 giugno (dalle ore 21) al piano terra di Villa Truffini a Tradate (corso Bernacchi 2) grazie all’organizzazione del circolo cittadino del PD.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e servirà per l’appunto a illustrare la Conferenza permanente delle donne Dem, a spiegare quali sono i campi di cui si occupa e chi vi può partecipare. A livello provinciale la Conferenza sarà «uno spazio – si legge nel comunicato – di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale e di scambio tra le generazioni. La parità di genere non può solo essere un obiettivo astratto, ma deve trovare concretezza attraverso la formazione politica, l’elaborazione di proposte programmatiche e l’individuazione di campagne su temi specifici».