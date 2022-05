A Luino concluso con soddisfazione il corso di italiano per stranieri

Si è concluso il 24 maggio, con un piccolo momento di “festa”, il corso di italiano per stranieri livello B1 utile per ottenere la cittadinanza italiana, organizzato dall’associazione AISU in collaborazione con il CPIA di Varese, nell’ambito del progetto FAMI, e supportato dal Comune di Luino.

«Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e degli alunni, provenienti da ogni parte del mondo – ha raccontato la professoressa del corso Cristina Pisottu – Studenti che hanno sempre lavorato con impegno e puntualità, frequentando con assiduità le lezioni alla Biblioteca di Luino».

Una soddisfazione che si ritrova anche nelle parole dei ragazzi che hanno intrapreso questo percorso: «Siamo felici di aver avuto questa opportunità. Abbiamo migliorato molto la lingua e allo stesso tempo, conosciuto nuovi amici, tradizioni e culture. Ci teniamo a ringraziare profondamente la nostra docente Pisottu, che ha sempre dimostrato professionalità, dedizione e simpatia».