Pippo Civati a Lonate Pozzolo per presentare “Il piano Langer”

Appuntamento alle 20.45 nella sala polivalente “Ulisse Bosisio”all’interno del Monastero di San Michele.

Alex Langer, le sue parole e la sua politica farebbero molto bene all’Italia e all’Europa di oggi. Per Langer la politica è progetto, proposta, ricerca di confronto. È fatta di spazi aperti, non di chiuse formule organizzative. È una politica della traduzione, in cui le parole non sono oggetti contundenti, da scagliare a destra e a manca, ma legami, ed è perciò necessario mettersi nelle parole degli altri, cercarne il significato e apprezzarne il contesto.

In questa raccolta di discorsi e scritti di Alex Langer tutto è legato alla metafora a lui più cara, quella del «ponte», contrapposta ai «muri», alle «bandiere», ai «confini». La sua voce risuona oggi quanto mai attuale in un’Europa che rischia di essere devastata dai nazionalismi. I suoi discorsi sembrano quasi un commento all’attualità: disfacimento dell’Unione Europea, cambiamenti climatici, confini e nazionalismi, migrazioni e convivenza. E ciò per i ritardi che abbiamo accumulato, per l’incapacità di affrontare e risolvere i problemi di cui parlava, per un tempo passato invano, e − certo − per la sua capacità di guardare avanti, di antivedere, di usare piccole storie per grandi questioni.