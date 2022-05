In sala Montanari a Varese il convegno “Fine vita e Dat”

L’evento è organizzato dalla Camera Civile di Varese, in collaborazione con il Consiglio Ordine degli Avvocati Varese e l’associazione “Sulle Ali Odv”

Appuntamento per il 26 maggio in Sala Montanari a Varese con il convegno “Fine vita e Dat” (Disposizioni Anticipate di Trattamento), organizzato dalla Camera Civile di Varese, in collaborazione con il Consiglio Ordine degli Avvocati Varese e con “Sulle Ali Odv”.

Il convegno sul tema sarà tenuto da professionisti di livello. Al convegno parteciperanno il Dottor Gherardo Colombo con l’intervento dal titolo “La Costituzione e l’essere umano”, la professoressa Patrizia Borsellino sul tema “La legge 219/2017: una risposta normativa, la Dott.ssa Stefania Bastianello sul tema “Cure Palliative: consapevolezza “DAT: istruzioni per l’uso e casi pratici”, l’Avv. Emanuela Vanzillotta con il tema “DAT: istruzioni per l’uso e casi pratici” e Dott.ssa Nicoletta Zucchi con “Le DAT: ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile.

L’evento, inizialmente pensato per la formazione degli avvocati, si è poi deciso di aprilo anche al pubblico e questo sarà possibile tramite iscrizione via mail a info@sullealivarese.com.